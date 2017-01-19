После знакомства в ночном клубе омич лишился Daewoo Matiz
Происшествия  •  19 января 2017, 08:03, последнее обновление 19 января 2017, 09:48  •  печать

После знакомства в ночном клубе омич лишился Daewoo Matiz

Автор: Василий Епанчинцев

Полиции удалось быстро раскрыть дело об угоне иномарки.

Накануне в дежурную часть пункта полиции "Октябрьский" обратился 24-летний омич с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля Daewoo Matiz стоимостью 230 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Пострадавший рассказал, что познакомился в ночном клубе с молодым человеком, с которым затем продолжил общение. В районе остановки "Улица 11-я Рабочая" хозяин ненадолго покинул автомобиль. В этот момент пассажир пересел на водительское сиденье и угнал малолитражку.

Сотрудниками полиции 23-летний угонщик был задержан у родственников в Любинском районе. Брошенный автомобиль обнаружили на улице Сыропятской. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)". Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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r Теги  •  #автомобиль #угон

Комментарии

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Евгений Ронин  •  19 января 2017, 09:01

Ладно, владелец машины проявил беспечность, но безрассудство угонщика вообще понять невозможно. Зачем?!!

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Виктор Леонов  •  19 января 2017, 08:39

Как можно доверять малознакомым людям? Хорошо, что все обошлось, а случившееся должно стать для парня хорошим уроком.

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