После знакомства в ночном клубе омич лишился Daewoo Matiz

Накануне в дежурную часть пункта полиции "Октябрьский" обратился 24-летний омич с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля Daewoo Matiz стоимостью 230 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Пострадавший рассказал, что познакомился в ночном клубе с молодым человеком, с которым затем продолжил общение. В районе остановки "Улица 11-я Рабочая" хозяин ненадолго покинул автомобиль. В этот момент пассажир пересел на водительское сиденье и угнал малолитражку.

Сотрудниками полиции 23-летний угонщик был задержан у родственников в Любинском районе. Брошенный автомобиль обнаружили на улице Сыропятской. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)". Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.