После знакомства в ночном клубе омич лишился Daewoo Matiz

Накануне в дежурную часть пункта полиции "Октябрьский" обратился 24-летний омич с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля Daewoo Matiz стоимостью 230 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Пострадавший рассказал, что познакомился в ночном клубе с молодым человеком, с которым затем продолжил общение. В районе остановки "Улица 11-я Рабочая" хозяин ненадолго покинул автомобиль. В этот момент пассажир пересел на водительское сиденье и угнал малолитражку.
Сотрудниками полиции 23-летний угонщик был задержан у родственников в Любинском районе. Брошенный автомобиль обнаружили на улице Сыропятской. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)". Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Ладно, владелец машины проявил беспечность, но безрассудство угонщика вообще понять невозможно. Зачем?!!
Как можно доверять малознакомым людям? Хорошо, что все обошлось, а случившееся должно стать для парня хорошим уроком.