Четверо пожарных пострадали при тушении гаража в Омске
Происшествия  •  19 января 2017, 07:28, последнее обновление 19 января 2017, 09:49  •  печать

Четверо пожарных пострадали при тушении гаража в Омске

Автор: Василий Епанчинцев

Во время тушения пожара в гараже произошёл взрыв топлива.

Четыре бойца омского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России пострадали при тушении в Омске частного гаража, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. Возгорание произошло в капитальном гараже, площадью 150 кв. м. Хозяева объекта не сообщили пожарным, что в гараже находится котельная.

При проведении разведки пожарные вошли в помещение. Неожиданно произошло воспламенение топлива, предназначенного для котельной, в результате чего пожарные получили незначительные ожоги незащищенных участков тела. Четыре огнеборца были отправлены в медицинское учреждение. Их жизни ничего не угрожает.

К сожалению, на пожаре никогда нельзя точно предугадать, откуда придет опасность. Данный пожар не относится к числу особо сложных, но тем не менее не обошлось без последствий для здоровья сотрудников МЧС - заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по Омской области (по ГПС) полковник внутренней службы Вячеслав Тераз.

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r Теги  •  #гараж #МЧС #пожар

Комментарии

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Виктор Монин  •  19 января 2017, 09:38

При тушении пожара такие сюрпризы возможны. Хорошо, что без серьезных последствий для здоровья.

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