Четверо пожарных пострадали при тушении гаража в Омске

Четыре бойца омского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России пострадали при тушении в Омске частного гаража, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. Возгорание произошло в капитальном гараже, площадью 150 кв. м. Хозяева объекта не сообщили пожарным, что в гараже находится котельная.
При проведении разведки пожарные вошли в помещение. Неожиданно произошло воспламенение топлива, предназначенного для котельной, в результате чего пожарные получили незначительные ожоги незащищенных участков тела. Четыре огнеборца были отправлены в медицинское учреждение. Их жизни ничего не угрожает.
К сожалению, на пожаре никогда нельзя точно предугадать, откуда придет опасность. Данный пожар не относится к числу особо сложных, но тем не менее не обошлось без последствий для здоровья сотрудников МЧС - заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по Омской области (по ГПС) полковник внутренней службы Вячеслав Тераз.
При тушении пожара такие сюрпризы возможны. Хорошо, что без серьезных последствий для здоровья.