Четверо пожарных пострадали при тушении гаража в Омске

Четыре бойца омского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России пострадали при тушении в Омске частного гаража, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. Возгорание произошло в капитальном гараже, площадью 150 кв. м. Хозяева объекта не сообщили пожарным, что в гараже находится котельная.

При проведении разведки пожарные вошли в помещение. Неожиданно произошло воспламенение топлива, предназначенного для котельной, в результате чего пожарные получили незначительные ожоги незащищенных участков тела. Четыре огнеборца были отправлены в медицинское учреждение. Их жизни ничего не угрожает.