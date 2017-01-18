В Омске по факту истязания ребёнка матерью возбудили уголовные дела
Происшествия  •  18 января 2017, 18:00  •  печать

В Омске по факту истязания ребёнка матерью возбудили уголовные дела

Автор: Артем Кримин

Сотрудники следственного комитета, проверив появившуюся в СМИ информацию об истязаниях малолетнего ребёнка, возбудили два уголовных дела.

Инцидент произошёл на прошлой неделе, 14 января. По версии следствия, пьяная 37-летняя жительница посёлка Муромцево избила кочергой своего 14-летнего сына, отстающего в психическом развитии. Женщина, как оказалось, таким образом решила "проучить" подростка за то, что он осмелился упрекнуть её в злоупотреблении алкоголем. После избиения сельчанка выгнала ребёнка на улицу без одежды и обуви, а затем заперла дверь и легла спать. Мальчик же, проведя час на 30-градусном морозе почти раздетый, получил обморожение пальцев ног. Неизвестно, чем закончился бы такой "воспитательный финт", если бы проведать своего внука не пришла бабушка. Она-то и отвезла ребёнка в больницу, где он получил необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники СУ СК России по Омской области провели проверку по данному факту и в результате возбудили два уголовных дела: в отношении матери и чиновников. Следователи считают, что работники органов опеки могли защитить мальчика от издевательств, если бы ответственно подошли к исполнению своих обязанностей.

- Следователи располагают данными о том, что женщина систематически злоупотребляла спиртным, имея на попечении троих несовершеннолетних детей, и ранее была лишена родительских прав в отношении 11-летнего сына, - рассказали в пресс-службе омского СУ СК России. - Поэтому сейчас уголовное дело возбуждено не только в отношении женщины, подозреваемой в истязании собственного беспомощного ребёнка, но и в отношении сотрудников органов опеки Муромцевского района, действия которых квалифицируются как халатность.

Одновременно с этим следователи вышли с инициативой об изъятии из УМВД материалов уголовного дела, возбуждённого в отношении нерадивой матери, и передаче его для дальнейшего расследования в СУ СК России по Омской области.

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r Теги  •  #истязание #мороз #несовершеннолетний #СУ СКР #уголовное дело #УМВД

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