Полицейские изъяли боеприпасы у пассажира в омском аэропорту

Сотрудники службы авиационной безопасности омского аэропорта во время проверки личных вещей с помощью рентгено-телевизионной установки заметили в одной из мужских сумок предметы, похожие по форме на патроны. О подозрительном предмете сразу же сообщили полицейским.

Владельца ручной клади доставили в дежурную часть, где в ходе досмотра из его сумки изъяли 32 патрона. Согласно заключению экспертов, боеприпасы оказались исправными и пригодными для стрельбы из боевого нарезного огнестрельного оружия калибром 9 мм.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение и хранение боеприпасов". Теперь омичу грозит до 4 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.