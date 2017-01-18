Полицейские изъяли боеприпасы у пассажира в омском аэропорту
Происшествия  •  18 января 2017, 15:20, последнее обновление 18 января 2017, 15:30  •  печать

Полицейские изъяли боеприпасы у пассажира в омском аэропорту

Автор: Вероника Делор

В ходе личного досмотра у омича нашли 32 патрона.

Сотрудники службы авиационной безопасности омского аэропорта во время проверки личных вещей с помощью рентгено-телевизионной установки заметили в одной из мужских сумок предметы, похожие по форме на патроны. О подозрительном предмете сразу же сообщили полицейским.

Владельца ручной клади доставили в дежурную часть, где в ходе досмотра из его сумки изъяли 32 патрона. Согласно заключению экспертов, боеприпасы оказались исправными и пригодными для стрельбы из боевого нарезного огнестрельного оружия калибром 9 мм.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение и хранение боеприпасов". Теперь омичу грозит до 4 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.

Омский аэропорт могут закрыть на три месяца из-за небезопасной электрики

Область хочет отремонтировать взлетно-посадочную полосу омского аэропорта за два млрд руб.

r Теги  •  #боеприпас #омский аэропорт #уголовное дело

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Первый в Омске приют для женщин с грудными детьми готовится к открытию  •  сегодня, 17:48
В Омске отправили в тюрьму государственного инспектора Ростехнадзора, по вине которого упал кран  •  сегодня, 17:35
Правительство Омской области пока не планирует объявлять карантин из-за гриппа  •  сегодня, 17:15
Омичи увидят астероид Веста невооружённым глазом  •  сегодня, 17:06  •   3
В Омской области отремонтируют 16 школьных спортзалов  •  сегодня, 16:50
В Омской области судебные приставы закрыли детский реабилитационный центр  •  сегодня, 16:36  •   1
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь
Вавилон