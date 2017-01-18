Омичка не заплатила 24 млн рублей налогов
Происшествия  •  18 января 2017, 11:50, последнее обновление 18 января 2017, 12:14  •  печать

Омичка не заплатила 24 млн рублей налогов

Автор: Василий Епанчинцев

Омская полиция выявила факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Сотрудниками отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции выявлен факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. В период с 2012 по 2014 годы 45-летняя руководитель компании, путём внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации, уклонилась от уплаты НДС с организации на сумму более 24 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации".

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r Теги  •  #налоги #уголовное дело

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