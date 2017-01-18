Омичка не заплатила 24 млн рублей налогов

Сотрудниками отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции выявлен факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. В период с 2012 по 2014 годы 45-летняя руководитель компании, путём внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации, уклонилась от уплаты НДС с организации на сумму более 24 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации".