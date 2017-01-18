В Омске сбили двух женщин с детьми

Накануне вечером маршрутка ГАЗ-322130, двигаясь по улице Авиационной в направлении улицы Транссибирской, в районе дома № 144 сбила пешеходов, пересекавших проезжую часть в неустановленном месте, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. В результате ДТП женщина 1971 года рождения и 5-летняя девочка доставлены в медицинское учреждение.

Сегодня утром ВАЗ-21102 при движении по улице Алтайской со стороны улицы Нахимова в направлении улицы 22-го Партсъезда в районе дома № 18/1 допустил наезд на маму с ребёнком, переходивших проезжую часть вблизи пешеходного перехода. В результате ДТП мальчик 2013 года рождения был доставлен в медицинское учреждение.

Проводится полицейская проверка.