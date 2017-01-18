В Омске сбили двух женщин с детьми
Происшествия  •  18 января 2017, 11:30, последнее обновление 18 января 2017, 11:37  •  печать

В Омске сбили двух женщин с детьми

Автор: Василий Епанчинцев

Полиция расследует два ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов.

Накануне вечером маршрутка ГАЗ-322130, двигаясь по улице Авиационной в направлении улицы Транссибирской, в районе дома № 144 сбила пешеходов, пересекавших проезжую часть в неустановленном месте, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. В результате ДТП женщина 1971 года рождения и 5-летняя девочка доставлены в медицинское учреждение.

Сегодня утром ВАЗ-21102 при движении по улице Алтайской со стороны улицы Нахимова в направлении улицы 22-го Партсъезда в районе дома № 18/1 допустил наезд на маму с ребёнком, переходивших проезжую часть вблизи пешеходного перехода. В результате ДТП мальчик 2013 года рождения был доставлен в медицинское учреждение.

Проводится полицейская проверка.

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r Теги  •  #авария #дети #ДТП

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