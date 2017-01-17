В Омске загорелся "утонувший" в снегу автомобиль
Происшествия  •  17 января 2017, 17:00  •  печать

В Омске загорелся "утонувший" в снегу автомобиль

Автор: Артем Кримин

Омичи сфотографировали горящую машину, до крыши засыпанную снегом.

Сегодня, 17 января, в паблике "ЧП Омск", функционирующем в социальной сети "ВКонтакте", появилась фотография горящего автомобиля, практически полностью засыпанного снегом. По словам автора снимка, инцидент произошёл в Нефтяниках рядом с гипермаркетом "Окей".

 

В комментариях под публикацией омичи начали упражняться в остроумии. Одни заявили, что автомобиль наглядно демонстрирует новейший автоподогрев, другие утверждают, что хозяину машины отомстил другой автовладелец за занятое место на "парковке".

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r Теги  •  #автомобиль #пожар

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