В Омске загорелся "утонувший" в снегу автомобиль

Сегодня, 17 января, в паблике "ЧП Омск", функционирующем в социальной сети "ВКонтакте", появилась фотография горящего автомобиля, практически полностью засыпанного снегом. По словам автора снимка, инцидент произошёл в Нефтяниках рядом с гипермаркетом "Окей".

В комментариях под публикацией омичи начали упражняться в остроумии. Одни заявили, что автомобиль наглядно демонстрирует новейший автоподогрев, другие утверждают, что хозяину машины отомстил другой автовладелец за занятое место на "парковке".