В Омске пьяный охранник СТО угнал автомобиль клиента

Накануне ранним утром экипаж дорожно-патрульной службы заметил на дороге автомобиль Lada Priora. Водитель машины, увидев полицейских, решил скрыться, но застрял в снегу на обочине. Стражи порядка заподозрили, что шофёр находится в состоянии опьянения, и предложили ему пройти освидетельствование, но тот ответил отказом. Документов на автомобиль и водительские права он также не предоставил. В итоге стражи порядка составили административный протокол, а самого водителя задержали и доставили в отделения. Там-то и выяснилось, почему у мужчины отсутствовали документы на машину.

- Сотрудники уголовного розыска выяснили, что мужчина работает охранником на СТО, расположенном в одном из гаражно-строительных кооперативов на улице 3-й Молодёжной, - сообщили в пресс-службе омского УМВД. - В ночное время он, употребив спиртные напитки, решил покататься по городу на оставленном клиентом автомобиле.

Теперь за эту "шалость" горе-водитель может расплатиться не только рублём, но и свободой. Владелец машины уже написал заявление в полицию с просьбой привлечь охранника СТО к уголовной ответственности, оценив стоимость причинённого ущерба в 250 тыс. руб. Полицейские же возбудили уголовное дело по данному факту. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.