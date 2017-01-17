В Омске пьяный охранник СТО угнал автомобиль клиента
Происшествия  •  17 января 2017, 15:55  •  печать

В Омске пьяный охранник СТО угнал автомобиль клиента

Автор: Артем Кримин

Охранник станции технического обслуживания решил покататься по городу на машине клиента, но его остановил экипаж ДПС.

Накануне ранним утром экипаж дорожно-патрульной службы заметил на дороге автомобиль Lada Priora. Водитель машины, увидев полицейских, решил скрыться, но застрял в снегу на обочине. Стражи порядка заподозрили, что шофёр находится в состоянии опьянения, и предложили ему пройти освидетельствование, но тот ответил отказом. Документов на автомобиль и водительские права он также не предоставил. В итоге стражи порядка составили административный протокол, а самого водителя задержали и доставили в отделения. Там-то и выяснилось, почему у мужчины отсутствовали документы на машину.

- Сотрудники уголовного розыска выяснили, что мужчина работает охранником на СТО, расположенном в одном из гаражно-строительных кооперативов на улице 3-й Молодёжной, - сообщили в пресс-службе омского УМВД. - В ночное время он, употребив спиртные напитки, решил покататься по городу на оставленном клиентом автомобиле.

Теперь за эту "шалость" горе-водитель может расплатиться не только рублём, но и свободой. Владелец машины уже написал заявление в полицию с просьбой привлечь охранника СТО к уголовной ответственности, оценив стоимость причинённого ущерба в 250 тыс. руб. Полицейские же возбудили уголовное дело по данному факту. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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r Теги  •  #ДПС #охранник #полиция #СТО #угон

Комментарии

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Александр Божежар  •  17 января 2017, 16:13

Что значит шалость, воровство, вождение в состоянии алкогольного опьянения, таких людей нужно ограждать от общества, хорошо что никто не пострадал.

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