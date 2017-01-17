В Омской области мужчина убил больную гриппом сожительницу
Происшествия  •  17 января 2017, 11:50, последнее обновление 17 января 2017, 11:50  •  печать

В Омской области мужчина убил больную гриппом сожительницу

Автор: Артем Кримин

Обвинения в тунеядстве толкнули жителя Саргатского района на преступление. 

Инцидент произошёл накануне, 16 января, в деревне Красный путь. Приехавшие на место происшествия следователи выяснили, что незадолго до убийства между сожителями произошла ссора. 38-летняя женщина обвиняла своего гражданского мужа в том, что он бездельничает и злоупотребляет алкоголем, в то время как она, больная гриппом, колет дрова, чтобы затопить печь. В итоге мужчина схватил нож и ударил им женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась, а следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- В настоящее время подозреваемый задержан, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области. - Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

r Теги  •  #Омская область #Саргатский район #следственный комитет #убийство

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