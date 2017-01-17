В Омске над детским садом нависла снежная гора

В омском городке Нефтяников не вывозят снег, сообщает "ЧП Омск". Вместо этого снег свозят и сваливают в кучу за кинотеатр "Кристалл". Из-за этого в районе "Омскнефтехимпроекта" образовалась гряда снежных гор, высота которых доходит до четырёх метров. Опасения местных жителей связаны с тем, что рядом расположен детский сад № 283.

В комментариях омичи высказывают опасения, что весной при таянии снега территорию дошкольного образовательного учреждения затопит.