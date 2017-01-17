В Омске над детским садом нависла снежная гора
Происшествия  •  17 января 2017, 11:32, последнее обновление 17 января 2017, 11:39  •  печать

В Омске над детским садом нависла снежная гора

Автор: Василий Епанчинцев

Омичи жалуются на снежную свалку за кинотеатром "Кристалл".

В омском городке Нефтяников не вывозят снег, сообщает "ЧП Омск". Вместо этого снег свозят и сваливают в кучу за кинотеатр "Кристалл". Из-за этого в районе "Омскнефтехимпроекта" образовалась гряда снежных гор, высота которых доходит до четырёх метров. Опасения местных жителей связаны с тем, что рядом расположен детский сад № 283.

 

В комментариях омичи высказывают опасения, что весной при таянии снега территорию дошкольного образовательного учреждения затопит.

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r Теги  •  #вывоз снега #КДЦ Кристалл

Комментарии

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soveren11 Эксквайр  •  17 января 2017, 13:16

Не понимаю, куда смотрит мэр. По-моему, за такие решения поганой метлой нужно гнать с должности руководителя департамента городского хозяйства.

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Виктор Квадрант  •  17 января 2017, 14:09

Мэр сюда не смотрит, потому что на всё глаз не хватит. А гражданская активность омичей позволит отследить такую халатность и принять меры.

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