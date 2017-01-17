Омская школьница сломала голень в резко затормозившем автобусе

16-летняя омичка упала в автобусе, который ехал по проспекту Мира.

Вчера, 16 января, около 17:00 57-летний водитель автобуса НефАЗ уходил от столкновения с подрезавшим его автомобилем. В районе дома № 68 по проспекту Мира автобус резко затормозил, когда в салоне было несколько человек.

Как сообщает "Вечерний Омск", во время резкого торможения упала 16-летняя омичка. После этого девушку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом левой голени. По факту случившегося проводится проверка.