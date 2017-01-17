Омская школьница сломала голень в резко затормозившем автобусе
Происшествия  •  17 января 2017, 11:15  •  печать

Омская школьница сломала голень в резко затормозившем автобусе

Автор: Вероника Делор

16-летняя омичка упала в автобусе, который ехал по проспекту Мира.

Вчера, 16 января, около 17:00 57-летний водитель автобуса НефАЗ уходил от столкновения с подрезавшим его автомобилем. В районе дома № 68 по проспекту Мира автобус резко затормозил, когда в салоне было несколько человек.

Как сообщает "Вечерний Омск", во время резкого торможения упала 16-летняя омичка. После этого девушку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом левой голени. По факту случившегося проводится проверка.

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r Теги  •  #автобус #больница #травма

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