В Омске из горящей квартиры спасли четверых детей
Происшествия  •  17 января 2017, 08:38, последнее обновление 17 января 2017, 09:12  •  печать

В Омске из горящей квартиры спасли четверых детей

Автор: Василий Епанчинцев

Из-за неосторожного обращения с огнём загорелась квартира в Кировском округе.

Накануне на улице Бетховена загорелась квартира, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. Пожар удалось локализовать в 17:28, полностью огонь был потушен в 18:08. На месте работало 20 пожарных, пять единиц техники и три звена газодымозащитной службы.

 

Из дома было эвакуировано 15 человек. В квартире, где произошло возгорание, оказались заперты четыре ребёнка. Их эвакуировали через окно. По предварительной информации, причиной возгорание стало неосторожное обращение с огнём детьми.

 

 

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r Теги  •  #дети #Кировский округ #пожар

Комментарии

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Мирослав В-ов  •  17 января 2017, 10:08

Вообще не представляю, как можно было оставить четверых детей без присмотра взрослых?!

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Влад Никитин  •  17 января 2017, 09:37

Хорошо, что детей спасли, а вот к их родителям будет очень много вопросов.

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