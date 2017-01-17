В Омске из горящей квартиры спасли четверых детей

Накануне на улице Бетховена загорелась квартира, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. Пожар удалось локализовать в 17:28, полностью огонь был потушен в 18:08. На месте работало 20 пожарных, пять единиц техники и три звена газодымозащитной службы.

Из дома было эвакуировано 15 человек. В квартире, где произошло возгорание, оказались заперты четыре ребёнка. Их эвакуировали через окно. По предварительной информации, причиной возгорание стало неосторожное обращение с огнём детьми.