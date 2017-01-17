В Омске дворник выстрелом в пах убил собутыльника
Происшествия  •  17 января 2017, 07:55, последнее обновление 17 января 2017, 09:15  •  печать

В Омске дворник выстрелом в пах убил собутыльника

Автор: Василий Епанчинцев

В посёлке Входной дворник застрелил из ружья соседа, который подозревал его в краже пенсии.

Накануне в посёлке Входной было обнаружено тело 39-летнего мужчины с огнестрельным ранением паха, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

60-летний дворник во время распития спиртных напитков в подвале дома выстрелил из украденного охотничьего ружья в соседа, который подозревал его в краже пенсии в размере 8 тыс. рублей. Свидетельницей преступления стала сожительница дворника, которая пришла в подвал кормить котят. Она отобрала ружьё и вызвала полицию и скорую помощь. Однако пострадавший скончался до приезда медиков.

Подозреваемый задержан, ведётся следствие.

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r Теги  •  #дворник #ружье #убийство

Комментарии

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Виктор Монин  •  17 января 2017, 09:11

Наверняка перед ссорой мужчины крепко выпили. Иначе явно решили бы вопрос мирным путем.

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