В Омской области убили сельчанина за издевательство над бабушкой
Происшествия  •  17 января 2017, 06:56, последнее обновление 17 января 2017, 09:16  •  печать

В Омской области убили сельчанина за издевательство над бабушкой

Автор: Василий Епанчинцев

Двое молодых людей забили до смерти в Нижнеомском районе пенсионера.

Накануне в селе Новотроицкое в Нижнеомском районе было обнаружено тело 61-летнего мужчины с множественными повреждениями, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении преступления были задержаны 19-летний односельчанин погибшего и 17-летний учащийся техникума. Молодые люди в состоянии алкогольного опьянения избили пенсионера и его престарелую сестру за то, что он плохо относился к бабушке 19-летнего парня в период совместного проживания.

Мужчина скончался на месте от полученных травм. Его сестра госпитализирована. Расследование уголовного дела продолжается.

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r Теги  •  #бабушка #убийство

Комментарии

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Виктор Леонов  •  17 января 2017, 08:14

Самосуд еще никогда до добра не доводил. Особенно вместе с обильными возлияниями.

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