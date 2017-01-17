В Омской области убили сельчанина за издевательство над бабушкой

Накануне в селе Новотроицкое в Нижнеомском районе было обнаружено тело 61-летнего мужчины с множественными повреждениями, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении преступления были задержаны 19-летний односельчанин погибшего и 17-летний учащийся техникума. Молодые люди в состоянии алкогольного опьянения избили пенсионера и его престарелую сестру за то, что он плохо относился к бабушке 19-летнего парня в период совместного проживания.

Мужчина скончался на месте от полученных травм. Его сестра госпитализирована. Расследование уголовного дела продолжается.