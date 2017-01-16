Омич купил пуховик на билеты банка приколов

Мошеннику грозит до двух лет тюрьмы за попытку рассчитаться билетами банка приколов.

В Омске на улице Кирова в торговой точке покупатель пытался рассчитаться билетами банка приколов, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Продавщица рассказала полицейским, что мужчина, примерив несколько курток, решил приобрести пуховик за 5 тыс. рублей. Расчёт он произвёл одной купюрой.

Надпись на купюре "Билет банка приколов" продавщица заметила, когда покупатель уже покидал зал. Тут же она вызвала полицию и удерживала мошенника до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Полицейским мужчина рассказал, что нашёл тридцать билетов банка приколов и собирался использовать их в качестве настоящих денег. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".