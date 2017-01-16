Омич заплатил мошенникам 7 тысяч рублей, чтобы ему прислали телефон по почте

Накануне в полицию обратился 23-летний омич, заявивший о хищении у него 7 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Полицейским потерпевший рассказал, что в сети нашёл объявление о продаже смартфона. Хозяин гаджета сообщил, что находится в командировке в Новосибирске, но готов выслать телефон по почте.

После отправки денег омич так и не получил телефон. Номер хозяина перестал отвечать. В полиции удалось установить, что мошенник пользовался телефоном, зарегистрированным в Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Преступнику грозит до двух лет лишения свободы.