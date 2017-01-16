Омич заплатил мошенникам 7 тысяч рублей, чтобы ему прислали телефон по почте
Происшествия  •  16 января 2017, 15:56, последнее обновление 16 января 2017, 16:00  •  печать

Омич заплатил мошенникам 7 тысяч рублей, чтобы ему прислали телефон по почте

Автор: Василий Епанчинцев

23-летний парень хотел купить телефон, а в итоге потерял деньги.

Накануне в полицию обратился 23-летний омич, заявивший о хищении у него 7 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Полицейским потерпевший рассказал, что в сети нашёл объявление о продаже смартфона. Хозяин гаджета сообщил, что находится в командировке в Новосибирске, но готов выслать телефон по почте.

После отправки денег омич так и не получил телефон. Номер хозяина перестал отвечать. В полиции удалось установить, что мошенник пользовался телефоном, зарегистрированным в Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Преступнику грозит до двух лет лишения свободы.

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r Теги  •  #мошенничество #телефон

Комментарии

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Юрий Александрович  •  16 января 2017, 16:37

Разве так можно довериться что отправить деньги и ждать, сколько уже говорено, что мошенники не дремлют и ищут доверчивых таких, которые по объявлению готовы деньги отослать. Номер известен, теперь слово за правоохранительными органами.

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