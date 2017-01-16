В Омске наркодилеры прятали спайс в картошке

В омском СУ УМВД России возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Омска, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В данный момент оба потенциальных преступника задержаны. В ходе допроса стражи порядка выяснили, какую схему разработали мужчины для распространения одурманивающих веществ.

- 29-летний омич получал партии наркотиков от неизвестного лица через тайники, адреса которых сообщались ему в интернете, - сообщили в пресс-службе омского УМВД. - Крупную партию он делил на мелкие и отдавал 22-летнему приятелю для фасовки по дозам. Затем злоумышленники устанавливали тайники-закладки по всему городу.

Пакеты с наркотиками злоумышленники прятали в картофельные клубни и раскладывали их у домов. После этого покупателю в интернете сообщался адрес, где он мог найти приобретённый товар.

В данный момент оба подозреваемых находятся под стражей. Отметим, что за покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Фото предоставлено пресс-службой омского УМВД