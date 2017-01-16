Два омича избили пенсионера, чтобы забрать у него телевизор

Накануне у 60-летнего жителя Октябрьского округа из квартиры был похищен телевизор, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Вечером в квартиру мужчины на Космическом проспекте проникли неизвестные. Избив хозяина квартиры, они похитили телевизор стоимостью 8 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления были задержаны ранее судимые молодые люди 19 и 23 лет. Похищенный телевизор они сдали в ломбард. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни и здоровья человека". Преступникам грозит до семи лет лишения свободы.