Два омича избили пенсионера, чтобы забрать у него телевизор
Происшествия  •  16 января 2017, 15:26  •  печать

Два омича избили пенсионера, чтобы забрать у него телевизор

Автор: Василий Епанчинцев

Воры проникли в квартиру и избили хозяина.

Накануне у 60-летнего жителя Октябрьского округа из квартиры был похищен телевизор, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Вечером в квартиру мужчины на Космическом проспекте проникли неизвестные. Избив хозяина квартиры, они похитили телевизор стоимостью 8 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления были задержаны ранее судимые молодые люди 19 и 23 лет. Похищенный телевизор они сдали в ломбард. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни и здоровья человека". Преступникам грозит до семи лет лишения свободы.

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r Теги  •  #кража #телевизор

Комментарии

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сергей мамедов  •  16 января 2017, 18:09

Ну совсем с ума криминал сошел, никакой фантазии, а срок будет серьёзным...

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