Однорукий житель Омской области на старый Новый год зарезал сожительницу

53-летний инвалид из Знаменского района не захотел кормить на свою пенсию сожительницу и её 25-летнего сына.

В ходе празднования старого Нового года в Знаменском районе 53-летний мужчина без правой руки зарезал свою гражданскую супругу, сообщает omskgazzeta.ru. Инвалид был возмущён тем, что вынужден содержать на свою пенсию женщину и её 25-летнего сына. В ходе ссоры мужчина ударил супругу ножом в грудь. От полученного ранения она скончалась на месте.

Вернувшийся домой сын принялся избивать отчима. Сейчас убийца находится в больнице с травмами головы и множественными переломами. По факту убийства возбуждено уголовное дело.