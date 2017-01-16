Однорукий житель Омской области на старый Новый год зарезал сожительницу
Происшествия  •  16 января 2017, 11:58, последнее обновление 16 января 2017, 12:03  •  печать

Однорукий житель Омской области на старый Новый год зарезал сожительницу

Автор: Василий Епанчинцев

53-летний инвалид из Знаменского района не захотел кормить на свою пенсию сожительницу и её 25-летнего сына.

В ходе празднования старого Нового года в Знаменском районе 53-летний мужчина без правой руки зарезал свою гражданскую супругу, сообщает omskgazzeta.ru. Инвалид был возмущён тем, что вынужден содержать на свою пенсию женщину и её 25-летнего сына. В ходе ссоры мужчина ударил супругу ножом в грудь. От полученного ранения она скончалась на месте.

Вернувшийся домой сын принялся избивать отчима. Сейчас убийца находится в больнице с травмами головы и множественными переломами. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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r Теги  •  #старый Новый год #убийство

Комментарии

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Lena kz  •  16 января 2017, 12:06

Видимо, он левой рукой так мастерски владеет, что сумел убить свою супругу((

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