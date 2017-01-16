Житель Сургута приехал в Омскую область за орехами и был ограблен
Происшествия  •  16 января 2017, 08:47, последнее обновление 16 января 2017, 10:16  •  печать

Житель Сургута приехал в Омскую область за орехами и был ограблен

Автор: Василий Епанчинцев

В гостинице Усть-Ишима у жителя Тюменской области украли 15 тыс. рублей.

Житель Сургута приехал в Усть-Ишимский район с напарником для покупки орехов и клюквы у местных жителей, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Проснувшись утром в одиночестве в гостиничном номере, 43-летний мужчина обнаружил пропажу 15 тыс. рублей.

Полицейские в совершении преступления заподозрили 27-летнего напарника потерпевшего. Вскоре он был задержан в гостях. Часть похищенных денег преступник успел потратить. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Вору грозит до двух лет тюрьмы.

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r Теги  •  #кедровый орех #Сургут

Комментарии

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Juliy Lo  •  16 января 2017, 11:46

Не такая уж великая кража 15 т.р., а срок грозит нешуточный. Некоторые вон миллионами воруют и им ничего.

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Мирослав В-ов  •  16 января 2017, 10:45

Романтичного напарника нашел себе мужчина. Украл, выпил, в тюрьму... Хорошо хоть, что не все пропить успел.

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Лена Головина  •  16 января 2017, 10:34

Хороший напарник у владельца денег, с таким и дома опасно сидеть за одним столом, не то, чтобы ехать куда-то. Нужно быть разборчивым в людях.

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Влад Никитин  •  16 января 2017, 09:40

Как же он так себе напарника выбирал? Неужели совершенно случайного человека? Так не делают и вот расплата.

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