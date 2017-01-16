Голый омич ворвался в киоск горячего питания
Происшествия  •  16 января 2017, 08:28, последнее обновление 16 января 2017, 10:14  •  печать

Голый омич ворвался в киоск горячего питания

Автор: Василий Епанчинцев

Мужчина в краске терроризировал продавщицу круглосуточного пункта горячего питания.

В минувшую субботу ранним утром в один из круглосуточных пунктов горячего питания в Омске ворвался голый мужчина. Произошедшее горожане активно обсуждают в социальных сетях и делятся видео, опубликованном на известном видеохостинге. Дебошир был вымазан в краске неизвестного происхождения и пытался говорить с продавщицей.

Она убегала через служебный вход от голого мужчины. Однако тот сумел прорваться на кухню и продолжал преследование. Обежав вокруг точки питания, женщина и хулиган вернулись в помещение. Затем мужчина пытался попасть на кухню, используя найденную где-то лопату.

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r Теги  •  #голый человек #горячее питание

Комментарии

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Татьяна Назарова  •  16 января 2017, 09:19

Народ продолжает праздновать. Наверняка, голый омич - жертва затянувшихся гуляний. Как только дошел он до магазина и не замерз? Бедная продавщица, наверное, в сильнейшем шоке.

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Злата Маркова  •  16 января 2017, 11:18

Да, женщине не позавидуешь, ранним утром и позвать на помощь, наверное, некого было.

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