Голый омич ворвался в киоск горячего питания

В минувшую субботу ранним утром в один из круглосуточных пунктов горячего питания в Омске ворвался голый мужчина. Произошедшее горожане активно обсуждают в социальных сетях и делятся видео, опубликованном на известном видеохостинге. Дебошир был вымазан в краске неизвестного происхождения и пытался говорить с продавщицей.

Она убегала через служебный вход от голого мужчины. Однако тот сумел прорваться на кухню и продолжал преследование. Обежав вокруг точки питания, женщина и хулиган вернулись в помещение. Затем мужчина пытался попасть на кухню, используя найденную где-то лопату.