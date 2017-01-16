Омич на роскошной иномарке сбил женщину с двумя детьми
Происшествия  •  16 января 2017, 07:37, последнее обновление 16 января 2017, 10:17  •  печать

Омич на роскошной иномарке сбил женщину с двумя детьми

Автор: Василий Епанчинцев

ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних, произошло на улице 26-я Северная.

Накануне вечером 34-летний водитель Toyota Camry на улице 26-й Рабочей в районе дома № 2 сбил женщину с двумя детьми, сообщает omskgazzeta.ru. 31-летняя женщина с дочками девяти и двух лет переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

Позже стало известно, что в ДТП обошлось без серьёзных травм. После осмотра пострадавшая женщина и её несовершеннолетние дети были отпущены домой.

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r Теги  •  #авария #ДТП

Комментарии

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Виктор Монин  •  16 января 2017, 08:33

Хорошо, что все обошлось, но безответственность мамы, переходившей дорогу в неположенном месте, просто возмущает.

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Rustam Bulatov  •  16 января 2017, 08:04

Давно пора в таких случаях штрафовать пешеходов на приличную сумму в порядке административной ответственности. А за то, что подвергала жизнь детей опасности, еще и уголовную ответственность добавлять. Ведь если водитель в такой ситуации был бы виноват, то он получил бы реальный срок.

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