Омич на роскошной иномарке сбил женщину с двумя детьми

Накануне вечером 34-летний водитель Toyota Camry на улице 26-й Рабочей в районе дома № 2 сбил женщину с двумя детьми, сообщает omskgazzeta.ru. 31-летняя женщина с дочками девяти и двух лет переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.
Позже стало известно, что в ДТП обошлось без серьёзных травм. После осмотра пострадавшая женщина и её несовершеннолетние дети были отпущены домой.
Хорошо, что все обошлось, но безответственность мамы, переходившей дорогу в неположенном месте, просто возмущает.
Давно пора в таких случаях штрафовать пешеходов на приличную сумму в порядке административной ответственности. А за то, что подвергала жизнь детей опасности, еще и уголовную ответственность добавлять. Ведь если водитель в такой ситуации был бы виноват, то он получил бы реальный срок.