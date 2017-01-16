Омич на роскошной иномарке сбил женщину с двумя детьми

Накануне вечером 34-летний водитель Toyota Camry на улице 26-й Рабочей в районе дома № 2 сбил женщину с двумя детьми, сообщает omskgazzeta.ru. 31-летняя женщина с дочками девяти и двух лет переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

Позже стало известно, что в ДТП обошлось без серьёзных травм. После осмотра пострадавшая женщина и её несовершеннолетние дети были отпущены домой.