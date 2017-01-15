В Омске полиция сняла с маршрута пьяного водителя
Происшествия  •  15 января 2017, 15:23, последнее обновление 15 января 2017, 15:24  •  печать

В Омске полиция сняла с маршрута пьяного водителя

Автор: Варвара Козловская

Накануне инспекторы ГИБДД задержала пьяного водителя маршрутного такси, который перевозил пассажиров.

14 января в районе дома № 31 по ул. 6 Станционная инспекторами ДПС был остановлен маршрутный автобус "Ford", который двигался по кривой траектории. В салоне маршрутного такси № 64 ехали 6 пассажиров.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Омской области, за рулём транспортного средства находился 46-летний мужчина с признаками опьянения. Пройти медицинское освидетельствование он отказался.

В отношении нарушителя возбуждено административное делопроизводство за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Водитель отстранён от управления транспортным средством, маршрутный автобус эвакуирован на штрафную стоянку.

Омич создал петицию с призывом вернуть отменённые маршрутки

r Теги  •  #водитель #ГИБДД #маршрутка #опьянение
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Юля Пучкова  •  15 января 2017, 19:36

Водители перед рейсом должны проходить алкотест, и в данном случае, нужно наказывать не только водителя, но и медика, который подписал путевой лист.

Ответить
Леонид Портнов  •  15 января 2017, 19:07

К пьяным водителям маршруток нужен особый подход. Им срок надо давать, приличный.

Ответить
Александр Божежар  •  15 января 2017, 15:43

Вообще следует плановые рейды делать, а не только по факту искать, так как о отвратительном поведении маршрутчиков на дороге уже легенды ходят.

Ответить
Последние новости
В Омске пройдут концерты памяти ансамбля имени Александрова  •  сегодня, 19:08
Хоккеист омского "Авангарда" стал отцом накануне своего дня рождения  •  сегодня, 17:06
Омский аэропорт могут закрыть на три месяца из-за небезопасной электрики  •  вчера, 15:09  •   1
В Омске у депутата горсовета арестовали автомобиль  •  вчера, 10:27  •   4
"Авангард" всухую выиграл у "Северстали"  •  вчера, 00:54  •   5  •  
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 1
Радио Сибирь
Вавилон