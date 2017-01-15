В Омске полиция сняла с маршрута пьяного водителя

14 января в районе дома № 31 по ул. 6 Станционная инспекторами ДПС был остановлен маршрутный автобус "Ford", который двигался по кривой траектории. В салоне маршрутного такси № 64 ехали 6 пассажиров.
Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Омской области, за рулём транспортного средства находился 46-летний мужчина с признаками опьянения. Пройти медицинское освидетельствование он отказался.
В отношении нарушителя возбуждено административное делопроизводство за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Водитель отстранён от управления транспортным средством, маршрутный автобус эвакуирован на штрафную стоянку.
Водители перед рейсом должны проходить алкотест, и в данном случае, нужно наказывать не только водителя, но и медика, который подписал путевой лист.
К пьяным водителям маршруток нужен особый подход. Им срок надо давать, приличный.
Вообще следует плановые рейды делать, а не только по факту искать, так как о отвратительном поведении маршрутчиков на дороге уже легенды ходят.