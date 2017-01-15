В Омске полиция сняла с маршрута пьяного водителя

14 января в районе дома № 31 по ул. 6 Станционная инспекторами ДПС был остановлен маршрутный автобус "Ford", который двигался по кривой траектории. В салоне маршрутного такси № 64 ехали 6 пассажиров.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Омской области, за рулём транспортного средства находился 46-летний мужчина с признаками опьянения. Пройти медицинское освидетельствование он отказался.

В отношении нарушителя возбуждено административное делопроизводство за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Водитель отстранён от управления транспортным средством, маршрутный автобус эвакуирован на штрафную стоянку.