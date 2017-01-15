В Омске врач «скорой помощи» умер на вызове к 3-летнему ребенку
Происшествия  •  15 января 2017, 14:18, последнее обновление 15 января 2017, 14:28  •  печать

В Омске врач «скорой помощи» умер на вызове к 3-летнему ребенку

Автор: Вероника Делор

Врач Валерий Михайлицин скончался от сердечного приступа, когда искал нужный дом.

Вчера, 14 января, в Омске во время  вызова в садовое товарищество "Заветы Мичурина" врач  умер от сердечного приступа. Как рассказал «НГС.Омск» главный врач станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов, врач Валерий Михайлицин приехал на автомобиле к дачным участкам и пошел искать нужный дом, потому что «скорую» никто не встретил. В это время у пожилого омича случился сердечный приступ.

 Мы направили сразу две бригады на его спасение. К сожалению, спасти не удалось, — цитирует «НГС.Омск» слова Максима Стуканова.

Погибший врач был хорошим специалистом, его много раз награждали грамотами Минздрава РФ. Он выехал на вызов к 3-летнему омичу, у которого была высокая температура: ребенок был простужен, но госпитализация не требовалась. 

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r Теги  •  #врач #маленький ребенок #сердечный приступ #скорая помощь
Оптика

Комментарии

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Yosef Egor Korach  •  15 января 2017, 18:27

Он был врач от Б-га!многому меня научил и всегда со всем сердцем относился к своим маленьким пациентам!

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Сергей Неключев  •  15 января 2017, 15:12

Случается и такое. Врачи ведь тоже люди и тоже смертны, так что с ними может случаться абсолютно все тоже самое, что и с обычными людьми.

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