В Омске врач «скорой помощи» умер на вызове к 3-летнему ребенку

Вчера, 14 января, в Омске во время вызова в садовое товарищество "Заветы Мичурина" врач умер от сердечного приступа. Как рассказал «НГС.Омск» главный врач станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов, врач Валерий Михайлицин приехал на автомобиле к дачным участкам и пошел искать нужный дом, потому что «скорую» никто не встретил. В это время у пожилого омича случился сердечный приступ.

Мы направили сразу две бригады на его спасение. К сожалению, спасти не удалось, — цитирует «НГС.Омск» слова Максима Стуканова.

Погибший врач был хорошим специалистом, его много раз награждали грамотами Минздрава РФ. Он выехал на вызов к 3-летнему омичу, у которого была высокая температура: ребенок был простужен, но госпитализация не требовалась.