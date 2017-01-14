Судья Москаленко получил вызов в суд накануне суицида

Бывшего федерального судью Куйбышевского районного суда Сергея Москаленко обнаружили сегодня повешенным в парке имени 300-летия Омска. Мужчина был в спортивном костюме, а рядом лежали лыжи. По данным следователей, это было самоубийство, однако предсмертной записки Москаленко не оставил.

Выяснилось, что в четверг экс-судья, обвинённый в коррупции, получил уведомление о проведении 17 января заседания квалификационной коллегии судей, где должен был решиться вопрос об избрании меры пресечения для Москаленко. Следственный комитет ходатайствовал об его аресте, сообщает "Российская газета".

Сергей Москаленко был отстранён от работы в Куйбышевском районном суде в прошлом году. На него завели уголовное дело по подозрению в получении взятки в размере 8 млн рублей от бывшего руководителя ООО "Компания "ОмСтрой-2001" Виктора Берга. Предприниматель обвинялся в хищении более 100 миллионов рублей у дольщиков, невыплате заработной платы своим сотрудникам и ряде других преступлений. Дело Берга Москаленко рассматривал с 2010 по 2015 годы. В октябре 2015-го застреленного предпринимателя нашли в лесополосе рядом с машиной. Через месяц после этого на самого Сергея Москаленко было совершено нападение в подъезде его дома. При этом судью называли в числе причастных к убийству Берга.