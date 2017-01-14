Судья Москаленко получил вызов в суд накануне суицида
Происшествия  •  14 января 2017, 18:51, последнее обновление 14 января 2017, 19:09  •  печать

Судья Москаленко получил вызов в суд накануне суицида

Автор: Екатерина Криль

Сергей Москаленко, найденный сегодня утром погибшим, мог быть арестован на следующей неделе.

Бывшего федерального судью Куйбышевского районного суда Сергея Москаленко обнаружили сегодня повешенным в парке имени 300-летия Омска. Мужчина был в спортивном костюме, а рядом лежали лыжи. По данным следователей, это было самоубийство, однако предсмертной записки Москаленко не оставил.

Выяснилось, что в четверг экс-судья, обвинённый в коррупции, получил уведомление о проведении 17 января заседания квалификационной коллегии судей, где должен был решиться вопрос об избрании меры пресечения для Москаленко. Следственный комитет ходатайствовал об его аресте, сообщает "Российская газета".

Сергей Москаленко был отстранён от работы в Куйбышевском районном суде в прошлом году. На него завели уголовное дело по подозрению в получении взятки в размере 8 млн рублей от бывшего руководителя ООО "Компания "ОмСтрой-2001" Виктора Берга. Предприниматель обвинялся в хищении более 100 миллионов рублей у дольщиков, невыплате заработной платы своим сотрудникам и ряде других преступлений. Дело Берга Москаленко рассматривал с 2010 по 2015 годы. В октябре 2015-го застреленного предпринимателя нашли в лесополосе рядом с машиной. Через месяц после этого на самого Сергея Москаленко было совершено нападение в подъезде его дома. При этом судью называли в числе причастных к убийству Берга.

Омскому судье Сергею Москаленко предъявили обвинение во взятке

Подозреваемый во взятке судья Москаленко покончил жизнь самоубийством - СМИ

r Теги  •  #арест #взятка #самоубийство #Сергей Москаленко
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Комментарии

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Таис Афинская  •  14 января 2017, 19:19

В самоубийство вообще не верится - тупо бандосовские разборки, чтобы судья не потянул за собой остальных фигурантов в разных "делишках".

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soveren11 Эксквайр  •  14 января 2017, 19:46

Ну да, вполне могли предложить выбор: или пулю в лоб, или в петлю на дереве. Во всяком случае люди просто так не вешаются - значит, было из-за чего.:(

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