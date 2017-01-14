Омич хранил героин в носке

По оперативной информации в Октябрьском округе Омска был задержан сбытчик наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. В подъезде жилого дома по улице 5-я Кордная полицейские задержали 36-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, находившегося в розыске за совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

У задержанного обнаружили два свёртка с героином, один из которых он хранил в носке. Всего было изъято семь грамм наркотика. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 – п. "г" ч.4 ст.228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.