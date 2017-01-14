Омич хранил героин в носке
Происшествия  •  14 января 2017, 11:17, последнее обновление 14 января 2017, 11:20  •  печать

Омич хранил героин в носке

Автор: Василий Епанчинцев

Полицейские в Октябрьском округе задержали наркодилера.

По оперативной информации в Октябрьском округе Омска был задержан сбытчик наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. В подъезде жилого дома по улице 5-я Кордная полицейские задержали 36-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, находившегося в розыске за совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

У задержанного обнаружили два свёртка с героином, один из которых он хранил в носке. Всего было изъято семь грамм наркотика. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 – п. "г" ч.4 ст.228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

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r Теги  •  #дилер #наркотики
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