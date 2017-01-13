Жительница Омской области завершила приём гостей самосожжением

Накануне в Любинском районе в деревне Боголюбовка женщина пыталась покончить жизнь самоубийством. Она облила себя бензином и подожгла. Таким образом она пыталась привлечь внимание пьяной компании, которая собралась у неё в доме. Собутыльники не поверили в серьёзность её намерений.

В итоге женщина попала в реанимацию. Как сообщили "Омск Здесь" в СУ Следственного комитета России по Омской области, по данному факту проводится проверка.