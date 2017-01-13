Жительница Омской области завершила приём гостей самосожжением
Происшествия  •  13 января 2017, 16:25, последнее обновление 13 января 2017, 16:36  •  печать

Жительница Омской области завершила приём гостей самосожжением

Автор: Василий Епанчинцев

В Любинском районе женщина пыталась покончить жизнь самоубийством.

Накануне в Любинском районе в деревне Боголюбовка женщина пыталась покончить жизнь самоубийством. Она облила себя бензином и подожгла. Таким образом она пыталась привлечь внимание пьяной компании, которая собралась у неё в доме. Собутыльники не поверили в серьёзность её намерений.

В итоге женщина попала в реанимацию. Как сообщили "Омск Здесь" в СУ Следственного комитета России по Омской области, по данному факту проводится проверка.

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r Теги  •  #Любинский район #самосожжение
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Комментарии

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Анна Орлова  •  13 января 2017, 16:42

Просто поражаюсь. Это до какого состояния нужно допиться, чтобы дойти до такого?

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