Оправданного год назад полицейского Клевакина отправили за решётку на 4 года

Сегодня, 13 января, в Октябрьском районном суде огласили приговор экс-замначальника УМВД РФ по Омской области Сергею Клевакину. Он обвинялся во взяточничестве при проведении конкурса по закупке ведомственных квартир. Экс-полицейского приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб.

Также по приговору суда в доход государства подлежат конфискации 4 млн руб., полученных Клевакиным в виде взятки. Как сообщили в омском следкоме, в ходе следствия было арестовано имущество подсудимого: гараж, автомобиль Volkswagen, пять айпадов и около 2 млн руб. Если после реализации имущества будет выручено недостаточно денежных средств, то Клевакину придётся оплатить по исполнительному листу и штраф, и взыскиваемые 4 млн.

Обвинение просило назначить наказание по совокупности преступлений в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере 80 млн рублей и лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти на три года. После получения копии приговора мы примем решение - будем его обжаловать или нет, - прокомментировал итоги суда гособвинитель Алексей Ляшенко.

В 2012 году УМВД объявило конкурс на покупку 18 квартир в районах области для своих сотрудников, и по версии следствия, Клевакин обеспечил победу в аукционе своему знакомому - директору ООО "РБТ-Сервис" Виктору Медведовскому. Предприниматель выкупил квартиры и перепродал их полиции по завышенной на 50 % цене. За привилегии на аукционе Клевакин получил от Медведовского 4 млн рублей. Причинённый федеральному бюджету ущерб оценили в 11 миллионов рублей.

В марте прошлого года полковника Сергея Клевакина оправдали по серьёзному обвинению: по статьям "Получение взятки в особо крупном размере" и "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". Однако через три месяца оправдательный приговор был отменён и дело отправили на новое рассмотрение.

Фото: Илья Петров