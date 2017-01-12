Дружелюбный омич после ссоры с гостями лишился гантелей

Накануне в полицию обратились врачи, сообщившие о ссадинах на лице 27-летнего жителя Кировского округа, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Сотрудникам правоохранительных органов потерпевший рассказал, что вечером прогуливался возле своего дома на улице 12 Декабря. Познакомившись с компанией молодых людей, он пригласил их в гости.

Один из гостей затеял с хозяином ссору. Ударив его несколько раз, он похитил две 10-килограммовые гантели. По подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний житель Октябрьского округа. Похищенные гантели он оставил у знакомого, объяснив свои действия алкогольным опьянением.

Стоимость украденных спортивных снарядов составила 7 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Преступнику грозит до семи лет лишения свободы.