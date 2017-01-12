Омичу грозит пять лет тюрьмы за кражу куртки из гардероба
Происшествия  •  12 января 2017, 15:29, последнее обновление 12 января 2017, 15:54  •  печать

Омичу грозит пять лет тюрьмы за кражу куртки из гардероба

Автор: Василий Епанчинцев

Мужчина в развлекательном центре в Советском округе похитил куртку стоимостью 38 тыс. рублей.

Накануне в полицию обратился 39-летний омич, заявивший о краже куртки, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Сумма ущерба составила 38 тыс. рублей. Вор получил в гардеробе чужую куртку и покинул развлекательный центр в Советском округе.

По записям с камер видеонаблюдения удалось найти преступника. Следователи выяснили, что злоумышленник похитил из кармана потерпевшего номерок у барной стойки. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину". Вору грозит до пяти лет лишения свободы.

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