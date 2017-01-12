В Омске будут судить автомойщиков, которые раздели и убили прохожего
Происшествия  •  12 января 2017, 13:43  •  печать

В Омске будут судить автомойщиков, которые раздели и убили прохожего

Автор: Артем Кримин

Омские правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбуждённого по факту жестокого убийства 28-летнего мужчины. 

Сотрудники омского СК готовятся передать в суд дело, возбуждённое в отношении двух работников автомойки. По версии следствия, в июле 2016 года мужчины приехали в центр Омска с целью кого-нибудь ограбить. Один из них прихватил с собой в качестве оружия обрезок металлической трубы. На улице они встретили 28-летнего мужчину и начали его преследовать. У моста имени 60-летия Победы преступники напали на него и начали избивать. Когда прохожий потерял сознание, они сняли с него спортивный костюм и туфли, а затем убежали. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Его тело обнаружили следующим утром.

- Мобильный телефон потерпевшего, выкинутый обвиняемыми, утром на пробежке нашла женщина, которая связалась с отцом погибшего, и вместе они обнаружили тело молодого человека, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Задержать подозреваемых удалось благодаря грамотным следственным действиям и проведённым совместно с полицией оперативно-розыскным мероприятиям. Вскоре злоумышленникам предстоит ответить за свои действия перед судом.

r Теги  •  #следственный комитет #суд #убийство #уголовное дело
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