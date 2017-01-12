В Омской области поймали автомобильного рецидивиста-меломана
Происшествия  •  12 января 2017, 13:30, последнее обновление 12 января 2017, 13:42  •  печать

В Омской области поймали автомобильного рецидивиста-меломана

Автор: Василий Епанчинцев

20-летний вор вытаскивал из машин колонки и магнитолы, но попался при попытке угнать автомобиль.

В Таре полицейским удалось раскрыть серию краж из автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Из автомобиля ВАЗ-2106 пропали колонки стоимостью 2800 рублей. Также из автомобиля ВАЗ-2105 пропала магнитола. Ещё один тарчанин заявил о попытке угнать его ВАЗ-2107.

Владелец оставил у дома автомобиль с ключом в зажигании, вернувшись, увидел за рулём своей машины неизвестного. Злоумышленник тут же поспешил скрыться с места преступления. По приметам полицейским удалось установить, что это 20-летний ранее судимый местный житель. Его через два часа задержали у знакомых.

Молодой человек в октябре прошлого года был приговорён к условному сроку в 1 год и 10 месяцев за совершение кражи.

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r Теги  •  #кража #меломаны #Тарский район
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