Восьмилетний ребёнок пострадал в ДТП на улице Герцена в Омске

Сегодня, 12 января, около 8:00 на улице Герцена произошло столкновение автомобилей Toyota и Mazda. На фотографиях с места аварии, появившихся в социальных сетях, можно увидеть, что передние части машин в результате ДТП оказались сильно повреждены. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

- Предварительно установлено, что водитель Toyota, поворачивая на улицу 27-ю Северную, допустил столкновение с автомобилем Mazda, - рассказали в пресс-службе омского УМВД.

К счастью, обошлось без жертв. За медицинской помощью обратились водитель Toyota и его пассажир, мальчик 2008 года рождения, а также шофёр Mazda.

По факту аварии сейчас проводится проверка.