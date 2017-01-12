Восьмилетний ребёнок пострадал в ДТП на улице Герцена в Омске
Происшествия  •  12 января 2017, 13:17, последнее обновление 12 января 2017, 13:21  •  печать

Восьмилетний ребёнок пострадал в ДТП на улице Герцена в Омске

Автор: Артем Кримин

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. 

Сегодня, 12 января, около 8:00 на улице Герцена произошло столкновение автомобилей Toyota и Mazda. На фотографиях с места аварии, появившихся в социальных сетях, можно увидеть, что передние части машин в результате ДТП оказались сильно повреждены. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

 

- Предварительно установлено, что водитель Toyota, поворачивая на улицу 27-ю Северную, допустил столкновение с автомобилем Mazda, - рассказали в пресс-службе омского УМВД.

К счастью, обошлось без жертв. За медицинской помощью обратились водитель Toyota и его пассажир, мальчик 2008 года рождения, а также шофёр Mazda.

По факту аварии сейчас проводится проверка. 

Омские автоинспекторы устроили рейд по поимке нелегальных таксистов

В Омске камеры засекли более 300 тысяч нарушений ПДД

r Теги  •  #авария #Герцена #ГИБДД #ДТП #несовершеннолетний #скорая помощь
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
"Болотоход" из Омска вошёл в топ-20 самых необычных авто  •  сегодня, 14:30
Директора "Птичьей гавани" Сергея Будько сняли с должности после новогодних праздников  •  сегодня, 14:08
Пограничники не пропустили в Омскую область 20 тонн йогурта и ряженки  •  сегодня, 13:25
В Омске возродят традиции семейного чтения с помощью детских сказок  •  сегодня, 12:56
С омского рынка ОСАГО мошенники за год могли вывести почти 40 млн рублей  •  сегодня, 12:47
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь