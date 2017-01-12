В Омском районе сосед ограбил пенсионера

Накануне в дежурную часть отдела МВД России по Омскому району обратился 68-летний житель села Покровка, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Он заявил о краже 2700 рублей.

Сосед требовал от пенсионера дать деньги в долг на спиртное, но тот отказал. Тогда злоумышленник ударил старика и забрал наличность. В отношении 38-летнего ранее судимого сельчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Грабителю грозит до семи лет лишения свободы.