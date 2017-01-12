В Омском районе сосед ограбил пенсионера
Происшествия  •  12 января 2017, 13:08, последнее обновление 12 января 2017, 13:25  •  печать

В Омском районе сосед ограбил пенсионера

Автор: Василий Епанчинцев

Односельчанин отобрал у старика 2700 рублей.

Накануне в дежурную часть отдела МВД России по Омскому району обратился 68-летний житель села Покровка, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Он заявил о краже 2700 рублей.

Сосед требовал от пенсионера дать деньги в долг на спиртное, но тот отказал. Тогда злоумышленник ударил старика и забрал наличность. В отношении 38-летнего ранее судимого сельчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Грабителю грозит до семи лет лишения свободы.

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r Теги  •  #грабеж #пенсия #преступление
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Комментарии

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Marta Rodriguez  •  12 января 2017, 14:11

Просто жалкое существо, других слов и не подберешь. Только и способен, что бить пенсионеров и пить, а работать никогда. Таким пьяницам только в тюрьме и место, к сожалению в деревнях сейчас много таких шатается, всех не пересажаешь, а неудобств людям куча доставляют.

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