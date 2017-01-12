В Омске кладовщик ограбил киоск со сладостями
Происшествия  •  12 января 2017, 08:46, последнее обновление 12 января 2017, 10:47  •  печать

В Омске кладовщик ограбил киоск со сладостями

Автор: Василий Епанчинцев

Мужчина похитил 22 тыс. рублей из кассы и поджёг киоск, чтобы скрыть следы преступления.

Со склада на улице 10 лет Октября пропало 22 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. О преступлении заявила 45-летняя предпринимательница, арендовавшая киоск для хранения и продажи кондитерских изделий. В выходные она планировала провести инвентаризацию, но перед проверкой заметила возгорание, которое удалось ликвидировать собственными силами. При проверке товара был обнаружен вскрытый кассовый аппарат, из которого пропали все деньги.

По подозрению в совершении кражи был задержан 25-летний кладовщик. Полицейским он рассказал, что в день инвентаризации вскрыл киоск, похитил деньги из кассы и пытался устроить пожар, чтобы скрыть следы преступления. Теперь вору грозит до пяти лет лишения свободы.

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r Теги  •  #киоск #кража #сладости
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