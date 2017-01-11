В омском кафе мужчина обокрал девушку и спрятался за соседним столиком
Происшествия  •  11 января 2017, 16:10  •  печать

В омском кафе мужчина обокрал девушку и спрятался за соседним столиком

Автор: Артем Кримин

Посетитель кафе вытащил ценности из сумочки девушки и продолжил отдыхать в заведении.

В минувшее воскресенье две омички отдыхали в одном из омских кафе. Около 5 часов утра девушки собрались домой и решили вызвать такси. В этот момент одна из них поняла, что её обокрали, поскольку из сумочки пропал телефон, с которого девушка собиралась позвонить в таксомоторную компанию. Вместе с телефоном исчезли и две тысячи рублей.

Посетительница обратилась к администратору, который вызвал сотрудников правоохранительных органов. Полицейские, прибыв на место, изъяли записи камер видеонаблюдения. Изучая их, стражи порядка поняли, кто совершил преступление.

- Подозреваемый в хищении был задержан за соседним столиком, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - Уже в отделе полиции он пояснил дознавателю, что он употреблял спиртные напитки с приятелем. Он видел, как потерпевшая неоднократно доставала телефон. И пока девушки танцевали, молодой человек вытащил из сумки мобильное устройство и деньги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Похищенные деньги и телефон стражи порядка вернули владелице.

r Теги  •  #кафе #кража #полиция #УМВД
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