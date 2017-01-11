В Омске поймали жителя Иркутска, заложившего 5 кг наркотиков

Омские правоохранители расследуют уголовное дело в отношении иногороднего жителя, который подозревается в незаконных операциях с наркотиками в особо крупном размере. В ходе следствия омские наркополицейские изъяли около 5 кг синтетического наркотика из пяти тайников в Кировском округе. Общий вес вещества эквивалентен 101 500 разовых доз.

Следственный отдел по расследованию наркопреступлений УМВД России по Омской области возбудил 5 уголовных дел по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере". В ходе дальнейших действий удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался житель Иркутской области, выехавший в Новосибирскую область и задержанный там местными сотрудниками полиции за попытку сбыта около 20 кг аналогичного наркотика.

Омские следователи допросили мужчину в качестве подозреваемого. В настоящее время полицейские проверяют его причастность к закладке ещё пяти наркотайников, приблизительная стоимость которых составляет около 15 млн рублей. Следствие продолжается.