Омич украл из машины аккумулятор и спрятал его в сугроб

34-летнему рецидивисту грозит до двух лет лишения свободы за кражу аккумуляторной батареи из автомобиля.

В минувшие выходные в полицию обратился 23-летний омич с заявлением о краже аккумулятора из его автомобиля, припаркованного на улице Батумской. Сумма ущерба составила 3800 рублей.

На следующий день родственница мужчины выглянула из окна и заметила мужчину, который пытался унести похищенный аккумулятор. Женщина потребовала у него вернуть имущество, на что тот согласился, но попросил не ходить в полицию. Однако некоторое время спустя омичка всё же рассказала о произошедшем оперативникам.

Неудачливого вора нашли по полученным приметам. Им оказался 34-летний неоднократно судимый житель Омского района. Полицейские установили, что он вскрыл автомобиль с помощью ножниц, вытащил аккумулятор и спрятал его в сугроб, чтобы забрать на следующий день.

Кроме того, мужчина оказался причастен к ещё одной краже, произошедшей на улице 6-я Станционная. Аналогичным способом рецидивист похитил из машины видеорегистратор и автомагнитолу на сумму 4200 рублей.

Полицейскими возбуждены два уголовных дела по статье "Кража". Теперь омичу грозит до двух лет тюрьмы.