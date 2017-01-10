Омич украл из машины аккумулятор и спрятал его в сугроб

В минувшие выходные в полицию обратился 23-летний омич с заявлением о краже аккумулятора из его автомобиля, припаркованного на улице Батумской. Сумма ущерба составила 3800 рублей.
На следующий день родственница мужчины выглянула из окна и заметила мужчину, который пытался унести похищенный аккумулятор. Женщина потребовала у него вернуть имущество, на что тот согласился, но попросил не ходить в полицию. Однако некоторое время спустя омичка всё же рассказала о произошедшем оперативникам.
Неудачливого вора нашли по полученным приметам. Им оказался 34-летний неоднократно судимый житель Омского района. Полицейские установили, что он вскрыл автомобиль с помощью ножниц, вытащил аккумулятор и спрятал его в сугроб, чтобы забрать на следующий день.
Кроме того, мужчина оказался причастен к ещё одной краже, произошедшей на улице 6-я Станционная. Аналогичным способом рецидивист похитил из машины видеорегистратор и автомагнитолу на сумму 4200 рублей.
Полицейскими возбуждены два уголовных дела по статье "Кража". Теперь омичу грозит до двух лет тюрьмы.
Вор должен сидеть в тюрьме - тут Жиглов на все 100% прав. Жаль, что это правило действует не всегда (надеюсь - пока ещё не всегда).