Омич украл из машины аккумулятор и спрятал его в сугроб
Происшествия  •  10 января 2017, 17:30  •  печать

Омич украл из машины аккумулятор и спрятал его в сугроб

Автор: Вероника Делор

34-летнему рецидивисту грозит до двух лет лишения свободы за кражу аккумуляторной батареи из автомобиля.

В минувшие выходные в полицию обратился 23-летний омич с заявлением о краже аккумулятора из его автомобиля, припаркованного на улице Батумской. Сумма ущерба составила 3800 рублей.

На следующий день родственница мужчины выглянула из окна и заметила мужчину, который пытался унести похищенный аккумулятор. Женщина потребовала у него вернуть имущество, на что тот согласился, но попросил не ходить в полицию. Однако некоторое время спустя омичка всё же рассказала о произошедшем оперативникам.

Неудачливого вора нашли по полученным приметам. Им оказался 34-летний неоднократно судимый житель Омского района. Полицейские установили, что он вскрыл автомобиль с помощью ножниц, вытащил аккумулятор и спрятал его в сугроб, чтобы забрать на следующий день.

Кроме того, мужчина оказался причастен к ещё одной краже, произошедшей на улице 6-я Станционная. Аналогичным способом рецидивист похитил из машины видеорегистратор и автомагнитолу на сумму 4200 рублей.

Полицейскими возбуждены два уголовных дела по статье "Кража". Теперь омичу грозит до двух лет тюрьмы.

r Теги  •  #аккумулятор #кража #уголовное дело
Оптика

Комментарии

Добавить свой
soveren11 Эксквайр  •  10 января 2017, 18:37

Вор должен сидеть в тюрьме - тут Жиглов на все 100% прав. Жаль, что это правило действует не всегда (надеюсь - пока ещё не всегда).

Ответить
Последние новости
На выходных в Омске значительно потеплеет  •  сегодня, 20:48
В Омск чаще всего переезжают жить из Казахстана  •  сегодня, 17:20  •   1
На омских перевозчиков составили протоколы за работу после отмены маршрутов  •  сегодня, 16:35
Омичи требуют запретить телешоу с Пугачёвой и Киркоровым  •  сегодня, 16:18  •   4
Омский биатлонист представит Россию на юниорском Кубке Европы  •  сегодня, 15:45
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь