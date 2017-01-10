Житель Омской области угнал автомобиль, чтобы навестить приятеля в тюрьме

Накануне у 33-летний жительницы села Петровка в Исилькульском районе угнали ВАЗ- 21093, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Сумма ущерба составила 80 тыс. рублей.

Женщина оставила автомобиль с ключом в замке зажигания на пять минут на парковке у магазина в посёлке Солнцево. По записям с камер видеонаблюдения удалось установить приметы подозреваемого. Полицейскими он был схвачен на парковке у исправительной колонии в Исилькуле.

Угонщиком оказался 33-летний ранее судимый безработный. В колонию он приехал, чтобы навестить друга. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством". Преступнику грозит до пяти лет тюрьмы.