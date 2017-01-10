У омички отобрали Toyota Camry за долги
Происшествия  •  10 января 2017, 16:05, последнее обновление 10 января 2017, 16:19  •  печать

У омички отобрали Toyota Camry за долги

Автор: Василий Епанчинцев

Женщина не оплатила штрафы ГИБДД, и её имущество было арестовано.

32-летняя омичка Наталья Д. задолжала ГИБДД более 80 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Омской области. Женщина является должницей по 14 исполнительным производствам. На её автомобиль Toyota Camry был наложен арест.

Хозяйка передала во временное пользование иномарку знакомой. Через приложение "Мобильный розыск" приставы нашли автомобиль на парковке одного из гипермаркетов. Прежняя владелица сейчас осуждена по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств" и отбывает наказание. Новая "хозяйка" даже помогла приставам арестовать Toyota Camry. По её словам, она готова оплатить штрафы подруги, чтобы автомобиль не был продан за долги.

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r Теги  •  #Toyota #ГИБДД #долги
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Комментарии

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Наталья Стаценко  •  10 января 2017, 16:26

Будет смешно, если авто за бесценок продадут. Но, возможно, кто-то и разживётся.

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