У омички отобрали Toyota Camry за долги

Женщина не оплатила штрафы ГИБДД, и её имущество было арестовано.

32-летняя омичка Наталья Д. задолжала ГИБДД более 80 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Омской области. Женщина является должницей по 14 исполнительным производствам. На её автомобиль Toyota Camry был наложен арест.

Хозяйка передала во временное пользование иномарку знакомой. Через приложение "Мобильный розыск" приставы нашли автомобиль на парковке одного из гипермаркетов. Прежняя владелица сейчас осуждена по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств" и отбывает наказание. Новая "хозяйка" даже помогла приставам арестовать Toyota Camry. По её словам, она готова оплатить штрафы подруги, чтобы автомобиль не был продан за долги.