У омича конфисковали пилу за вырубку 41 берёзы

Называевский городской суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 66-летнего местного жителя. Он признан виновным по статье "Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере".

Суд установил, что в сентябре 2016 года в дневное время суток мужчина незаконно вырубил 41 берёзу в лесном массиве рядом с селом Лорис-Меликово. В результате Главное управление лесного хозяйства Омской области понесло ущерб в размере более 55 тыс. руб.

Называевский городской суд Омской области назначил наказание омичу в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев и изъял бензопилу как орудие преступления. Также подсудимому придётся выплатить штраф в размере причинённого ущерба.