У омича конфисковали пилу за вырубку 41 берёзы
Происшествия  •  10 января 2017, 11:55  •  печать

У омича конфисковали пилу за вырубку 41 берёзы

Автор: Вероника Делор

66-летний житель Омской области выплатит штраф в 55 тыс. рублей за незаконную вырубку деревьев.

Называевский городской суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 66-летнего местного жителя. Он признан виновным по статье "Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере".

Суд установил, что в сентябре 2016 года в дневное время суток мужчина незаконно вырубил 41 берёзу в лесном массиве рядом с селом Лорис-Меликово. В результате Главное управление лесного хозяйства Омской области понесло ущерб в размере более 55 тыс. руб.

Называевский городской суд Омской области назначил наказание омичу в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев и изъял бензопилу как орудие преступления. Также подсудимому придётся выплатить штраф в размере причинённого ущерба.

Омский лесничий сфабриковал дело, пытаясь прикрыть своего друга

В Омске будут ловить нелегальных торговцев ёлок

Житель Омской области перевозил 700 сосен без документов

r Теги  •  #незаконная вырубка деревьев #уголовное дело #условный срок #штраф
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Омске карпятник меняют на квартиру  •  сегодня, 12:30
В центре Омска перекрыли движение транспорта  •  сегодня, 12:25
В Омске на Иртыше образовалась огромная полынья  •  сегодня, 12:15  •  
Место отменённых маршруток в Омске заняли 30 дополнительных автобусов  •  сегодня, 12:05
Строители Борис Кардаев и Олег Золотов на двоих возвели почти 30 % жилья в Омске  •  сегодня, 11:45
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 1
Радио Сибирь