В Омске на улице Сурикова брат зарезал сестру
Происшествия  •  10 января 2017, 11:15  •  печать

В Омске на улице Сурикова брат зарезал сестру

Автор: Василий Епанчинцев

В ходе пьяной ссоры омич убил сестру.

Сегодня в частном доме на улице Сурикова было обнаружено тело 35-летней женщины с ножевыми ранениями, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Омской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, женщину убил её неоднократно судимый младший брат. 28-летний мужчина нанёс сестре несколько ударов ножом в ходе пьяной ссоры. Убийца испытывал неприязнь к сожителю погибшей.

Подозреваемый после совершения преступления написал явку с повинной. Сейчас с ним работают следователи.

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r Теги  •  #брат #сестра #Убийство
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