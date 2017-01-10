В Омске на улице Сурикова брат зарезал сестру

Сегодня в частном доме на улице Сурикова было обнаружено тело 35-летней женщины с ножевыми ранениями, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Омской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, женщину убил её неоднократно судимый младший брат. 28-летний мужчина нанёс сестре несколько ударов ножом в ходе пьяной ссоры. Убийца испытывал неприязнь к сожителю погибшей.

Подозреваемый после совершения преступления написал явку с повинной. Сейчас с ним работают следователи.