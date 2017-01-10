Омич поджёг квартиру "московского буржуя"
Происшествия  •  10 января 2017, 08:21, последнее обновление 10 января 2017, 09:23  •  печать

Омич поджёг квартиру "московского буржуя"

Автор: Василий Епанчинцев

Приехавший на заработки в Москву омский ремонтник поджогом хотел добиться выплаты долга.

Житель Омска поджёг квартиру на Ленинградском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба УВД Северного округа столицы. Мужчина таким образом намеревался добиться от хозяина квартиры, в которой он делал ремонт, выплаты долга в 124 тыс. рублей.

Материальный ущерб от действий 29-летнего ранее судимого омича составил 800 тыс. рублей. Компенсировать он его не собирается. Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.

Жителю Омской области грозит арест за убийство трёх косуль

r Теги  •  #видео #Москва #поджог
Оптика

Комментарии

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Виктор Леонов  •  10 января 2017, 11:02

А теперь придется ответ держать за свою самодеятельность. И немалый ответ.

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Сергей Карнович  •  10 января 2017, 09:21

Правильно зёма,так держать!

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