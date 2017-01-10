Омич поджёг квартиру "московского буржуя"

Приехавший на заработки в Москву омский ремонтник поджогом хотел добиться выплаты долга.

Житель Омска поджёг квартиру на Ленинградском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба УВД Северного округа столицы. Мужчина таким образом намеревался добиться от хозяина квартиры, в которой он делал ремонт, выплаты долга в 124 тыс. рублей.

Материальный ущерб от действий 29-летнего ранее судимого омича составил 800 тыс. рублей. Компенсировать он его не собирается. Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.