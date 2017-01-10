Жителю Омской области грозит арест за убийство трёх косуль
Происшествия  •  10 января 2017, 07:55, последнее обновление 10 января 2017, 09:28  •  печать

Жителю Омской области грозит арест за убийство трёх косуль

Автор: Василий Епанчинцев

В Тюкалинском районе охотинспектор поймал браконьера.

Трёх сибирских косуль убили 26 декабря в районе деревни Гудково Тюкалинского района, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Незаконный отстрел произвёл 50-летний житель деревни Луговая, имевший путёвку на право охоты и разрешение на добычу одной особи косули. Его задержал охотинспектор базы "Константиново".

У подозреваемого изъяты охотничье ружье "ТОЗ-34ЕР" 12 калибра и карабин "ОП СКС 7,62X39". Сумма ущерба животному миру Омской области составила 260 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная охота". Браконьеру грозит до шести месяцев ареста. Также ему предстоит возместить причинённый ущерб.

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r Теги  •  #охота #сибирские косули
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Комментарии

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Мирослав В-ов  •  10 января 2017, 09:24

Хорошо, что задержали браконьера, но ведь явно не всех любителей охоты ловят. Можно представить себе наносимый ими ущерб.

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