Жителю Омской области грозит арест за убийство трёх косуль

Трёх сибирских косуль убили 26 декабря в районе деревни Гудково Тюкалинского района, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Незаконный отстрел произвёл 50-летний житель деревни Луговая, имевший путёвку на право охоты и разрешение на добычу одной особи косули. Его задержал охотинспектор базы "Константиново".
У подозреваемого изъяты охотничье ружье "ТОЗ-34ЕР" 12 калибра и карабин "ОП СКС 7,62X39". Сумма ущерба животному миру Омской области составила 260 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная охота". Браконьеру грозит до шести месяцев ареста. Также ему предстоит возместить причинённый ущерб.
Хорошо, что задержали браконьера, но ведь явно не всех любителей охоты ловят. Можно представить себе наносимый ими ущерб.