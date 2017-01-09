Голодный омич в шлёпанцах напал на пенсионерку с продуктами

В утренних сумерках молодой человек подкараулил возвращающуюся из магазина пенсионерку и отобрал у неё купленные продукты.

60-летняя омичка возвращалась ранним утром из магазина. В руках у пенсионерки были сумки с продуктами. Неожиданно к ней подбежал молодой человек и, угрожая, отобрал покупки, мобильный телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила 4530 рублей.

Пожилая дама обратилась за помощью в правоохранительные органы и назвала приметы нападавшего. По её словам, хорошо разглядеть в утренних сумерках преступника не удалось, но она запомнила, что он был худощавым, со светлыми волосами, на ногах были надеты чёрные сланцы.

Несмотря на скудные приметы, сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого уже через 40 минут после обращения пенсионерки.

- Немецкая овчарка Контра кинолога полка ППС Алексея Сысоева безошибочно взяла след с места преступления и привела следственно-оперативную группу к общежитию по ул. 5-й Кордной, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - В одной из комнат распивала спиртные напитки компания из трех молодых мужчин, одного из которых потерпевшая опознала. Узнала она и похищенные продукты, которые были разложены на столе.

По факту грабежа в итоге было возбуждено уголовное дело. 19-летнему подозревамому грозит наказание до четырёх лет лишения свободы.