Омич попытался сжечь уснувшего в подъезде пьяного мужчину

40-летний житель Омска взял в квартире жидкость для розжига, облил ею уснувшего в подъезде мужчину и поджёг.

Инцидент произошёл вчера, 8 января, вечером в подъезде дома, расположенного на улице Труда. 40-летний житель увидел на лестничном пролёте уснувшего пьяного мужчину и попытался его прогнать, но незваный гость отказался покидать место ночлега. В итоге жилец поднялся в свою квартиру, взял жидкость для розжига, облил ею мужчину и поджёг. К счастью, происходящее увидели соседи.

- Жители дома вызвали потерпевшему скорую помощь, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области. - Он был доставлен в городскую больницу с ожогами 30 процентов тела.

По факту покушения на убийство с особой жестокостью в итоге было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в настоящее время задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.