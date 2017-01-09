Омич попытался сжечь уснувшего в подъезде пьяного мужчину
Происшествия  •   9 января 2017, 13:10, последнее обновление 9 января 2017, 13:10  •  печать

Омич попытался сжечь уснувшего в подъезде пьяного мужчину

Автор: Артем Кримин

40-летний житель Омска взял в квартире жидкость для розжига, облил ею уснувшего в подъезде мужчину и поджёг. 

Инцидент произошёл вчера, 8 января, вечером в подъезде дома, расположенного на улице Труда. 40-летний житель увидел на лестничном пролёте уснувшего пьяного мужчину и попытался его прогнать, но незваный гость отказался покидать место ночлега. В итоге жилец поднялся в свою квартиру, взял жидкость для розжига, облил ею мужчину и поджёг. К счастью, происходящее увидели соседи.

- Жители дома вызвали потерпевшему скорую помощь, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области. - Он был доставлен в городскую больницу с ожогами 30 процентов тела.

По факту покушения на убийство с особой жестокостью в итоге было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в настоящее время задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

r Теги  •  #опьянение #поджог #покушение #следственный комитет #СУ СКР
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