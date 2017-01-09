В Омской области чиновников наказали за пренебрежение интернетом

Главы трёх сельских поселений Большеуковского района нарушили права предпринимателей, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Чиновники Фирстовского, Становского, Чебаклинского сельских поселений не размещали в сети информацию для представителей бизнеса о своей деятельности.

По итогам проверки прокурор Большеуковского района вынес постановления о возбуждении в отношении глав поселений дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (неразмещение в сети интернет информации о деятельности органов местного самоуправления в случаях, если обязанность по размещению такой информации установлена законом).

Виновные заплатят по три тысячи рублей.