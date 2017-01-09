Четыре человека оказались в больнице после ДТП в Омском районе
Происшествия  •   9 января 2017, 10:31, последнее обновление 9 января 2017, 10:46  •  печать

Четыре человека оказались в больнице после ДТП в Омском районе

Автор: Артем Кримин

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии, в результате которой четыре человека попали в больницу. 

Столкновение автомобилей произошло накануне вечером на трассе Омск - Одесское. По предварительным данным, 23-летний водитель ВАЗ-2111 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. В результате ДТП четыре человека оказались в медучреждении.  

- В больницу были доставлены водитель ВАЗ-2115 и три пассажира, в том числе девочка 2002 года рождения, - рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.   

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

На трассе Омск - Тюмень несколько машин и фура вылетели в кювет

r Теги  •  #авария #ДТП #Омский район #полиция #УМВД
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