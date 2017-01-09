Четыре человека оказались в больнице после ДТП в Омском районе

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии, в результате которой четыре человека попали в больницу.

Столкновение автомобилей произошло накануне вечером на трассе Омск - Одесское. По предварительным данным, 23-летний водитель ВАЗ-2111 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. В результате ДТП четыре человека оказались в медучреждении.

- В больницу были доставлены водитель ВАЗ-2115 и три пассажира, в том числе девочка 2002 года рождения, - рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.