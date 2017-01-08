Омич попытался украсть вещи из магазина переодевшись в них
Происшествия  •   8 января 2017, 11:31, последнее обновление 8 января 2017, 11:49  •  печать

Омич попытался украсть вещи из магазина переодевшись в них

Автор: Роман Зубрилов

Мужчина надел новые вещи и пытался покинуть магазин, однако был задержан.

Сегодня, около 9 часов утра в полицию поступила информация о том, что работники одного из омских спортивных магазинов задержали грабителя, который пытался вынести вещи из магазина. 

Во время допроса полиции удалось выяснить, что преступник решил вынести краденную одежду на себе. Он проследовал в примерочную, где переоделся в новую спортивную куртку и штаны. После этого мужчина попытался незаметно покинуть торговый зал, однако его остановили работники спортивного магазина.

В настоящее время на омича заведено уголовное дело по статье "Грабеж". 

r Теги  •  #грабеж #пытался ограбить
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