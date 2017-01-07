В Омской области в заброшенном доме обнаружили тело женщины

Убийство, как считают в Следственном комитете, было совершено 27 декабря прошлого года в селе Краповка Таврического района. В тот день 45-летний кочегар пригласил к себе в гости свою 47-летнюю знакомую. Когда она пришла, мужчине почему-то это не понравилось, и он начал выгонять женщину на улицу, но та отказалась покидать помещение. В ходе ссоры мужчина задушил гостью, а затем решил замести следы совершённого преступления.

- Злоумышленник сжег в печи мобильный телефон потерпевшей, а потом отнёс тело женщины в заброшенный дом, расположенный вблизи. Тело погибшей обнаружил хозяин дома, который 2 января приехал за вещами, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Сейчас подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.