В Омской области в заброшенном доме обнаружили тело женщины
Происшествия  •   6 января 2017, 17:54, последнее обновление 6 января 2017, 17:56  •  печать

В Омской области в заброшенном доме обнаружили тело женщины

Автор: Артем Кримин

Сотрудники СУ СК России по Омской области задержали кочегара, подозреваемого в убийстве своей знакомой. 

Убийство, как считают в Следственном комитете, было совершено 27 декабря прошлого года в селе Краповка Таврического района. В тот день 45-летний кочегар пригласил к себе в гости свою 47-летнюю знакомую. Когда она пришла, мужчине почему-то это не понравилось, и он начал выгонять женщину на улицу, но та отказалась покидать помещение. В ходе ссоры мужчина задушил гостью, а затем решил замести следы совершённого преступления.

- Злоумышленник сжег в печи мобильный телефон потерпевшей, а потом отнёс тело женщины в заброшенный дом, расположенный вблизи. Тело погибшей обнаружил хозяин дома, который 2 января приехал за вещами, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Сейчас подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. 

r Теги  •  #следственный комитет #Таврический район #труп #убийство
Оптика

Комментарии

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Алёна Ярошевич  •  6 января 2017, 19:41

История странная, но вполне обыденная, особенно в период праздников и гуляний, когда, на фоне алкогольного опьянения, совершается масса бытовых преступлений.

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Сергей Неключев  •  6 января 2017, 19:08

Дурацкая какая-то история, сам пригласил, сам хотел прогнать, да и женщина странно себя повела. Нужно было уходить, когда выпроваживали. В общем смерть нелепая совсем.

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